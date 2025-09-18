Более миллиона человек вышли на демонстрации во Франции 18.09.2025, 22:05

Французы протестуют против бюджетных мер.

Более миллиона человек приняли участие в демонстрациях на территории Франции. Об этом сообщило Radio France Internationale

В стране проходит более 250 акций протеста против бюджетных мер, которые объявил летом бывший премьер-министр Франсуа Байру.

На митингах толпа размахивает флагами, поет и хлопает, а также выкрикивает лозунги. Уточняется, что здания окутаны дымом от фальшфейеров. Некоторые выходят в светоотражающих жилетах и защитных масках.

