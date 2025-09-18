Более миллиона человек вышли на демонстрации во Франции
- 18.09.2025, 22:05
Французы протестуют против бюджетных мер.
Более миллиона человек приняли участие в демонстрациях на территории Франции. Об этом сообщило Radio France Internationale
В стране проходит более 250 акций протеста против бюджетных мер, которые объявил летом бывший премьер-министр Франсуа Байру.
На митингах толпа размахивает флагами, поет и хлопает, а также выкрикивает лозунги. Уточняется, что здания окутаны дымом от фальшфейеров. Некоторые выходят в светоотражающих жилетах и защитных масках.