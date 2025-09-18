Жены Трампа и Карла III пришли на банкет в платьях цветов флага Украины
- 18.09.2025, 22:17
Фотофакт.
Жена короля Великобритании Карла III Камилла и супруга президента США Дональда Трампа Мелания пришли на банкет в Виндзорском замке в Великобритании в желтом и синем платьях. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные Sky News.
На мероприятии, организованном в честь официального визита Трампа и его жены в Великобританию, присутствовали также король Карл III, принц Уэльский Уильям, его жена, принцесса Уэльская Кейт и другие члены королевской семьи.
На банкете король затронул тему российско-украинской войны и повторил, что Великобритания остается на стороне Киева. «Мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину», — передает телеканал его слова.