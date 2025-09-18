Ирландия предоставит Украине роботов для разминирования и автомобили
- 18.09.2025, 22:30
Техника уже прибыла в Польшу.
Ирландия предоставляет Украине 34 автомобиля и 3 робота для разминирования.
Об этом сообщил вице-премьер-министр обороны Саймон Харрис.
По его словам, это происходит для поддержки оборонных и гуманитарных потребностей Украины.
«Ирландия будет продолжать оказывать нелетальную помощь столько, сколько потребуется», - добавил министр.
Известно, что сейчас техника прибыла в Польшу. В частности, речь идет о трех роботах Reacher.