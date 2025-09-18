Nvidia и Intel объявили об историческом партнерстве 2 18.09.2025, 22:40

Компании объединят центральные процессоры Intel и графические процессоры Nvidia в одном продукте.

Nvidia и Intel объявили о масштабном сотрудничестве, охватывающем несколько поколений продуктов для искусственного интеллекта и персональных компьютеров, сообщает Videocardz. В рамках сделки Nvidia инвестирует $5 млрд в акции Intel.

Согласно соглашению, Intel будет разрабатывать и производить специальные процессоры x86 для AI-платформ Nvidia, а также новые клиентские системы-на-чипе (SoC), которые будут интегрировать графические чиплеты Nvidia RTX. Такие решения будут ориентированы как на дата-центры, так и на сегмент персональных компьютеров.

Excited to team up with my good friend Jensen to jointly develop multiple generations of custom data center and PC products!



Our collaboration brings together the best of @Intel and @nvidia to benefit customers – and shows how vital x86 architecture and NVLink will be in… pic.twitter.com/lnEtmJW73A — Lip-Bu Tan (@LipBuTan1) September 18, 2025

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал сотрудничество «историческим»:

«Это сотрудничество тесно объединяет стек AI и ускоренных вычислений Nvidia с процессорами Intel и огромной x86-экосистемой. Вместе мы расширим наши возможности и заложим основу для новой эры вычислений».

Руководитель Intel Лип-Бу Тан подчеркнул, что партнерство объединяет сильные стороны обеих компаний: «Архитектура x86 является фундаментом современных вычислений на протяжении десятилетий. Мы продолжаем инновации во всем портфеле решений, чтобы обеспечить будущие нагрузки».

Эксперты отмечают, что эта сделка может поставить под вопрос дальнейшее будущее графических карт Intel Arc. Если компания сосредоточится на использовании архитектуры Nvidia RTX, пространство для развития собственных решений Intel в области видеокарт может существенно сузиться.

