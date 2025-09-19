Сырский назвал потери России с начала года 19.09.2025, 5:57

ВСУ нейтрализовали сотни тысяч оккупантов.

Силы обороны Украины наносят войскам России серьезные потери в живой силе, с начала года нейтрализовано более 307 тысяч оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 18 сентября.

«Только за последние семь дней на фронте произошло более 1300 боевых столкновений. Почти треть из них - на Покровском направлении. Силы обороны наносят противнику серьезные потери в живой силе: с начала года нейтрализовано более 307 тысяч оккупантов», - отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com