Сырский назвал потери России с начала года
- 19.09.2025, 5:57
ВСУ нейтрализовали сотни тысяч оккупантов.
Силы обороны Украины наносят войскам России серьезные потери в живой силе, с начала года нейтрализовано более 307 тысяч оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 18 сентября.
«Только за последние семь дней на фронте произошло более 1300 боевых столкновений. Почти треть из них - на Покровском направлении. Силы обороны наносят противнику серьезные потери в живой силе: с начала года нейтрализовано более 307 тысяч оккупантов», - отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.