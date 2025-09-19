Трамп: Путин и Зеленский ненавидят друг друга, но мы найдем решение 2 19.09.2025, 8:09

Президент США назвал один из способов повлиять на РФ.

Отношения между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским ужасные. Однако решение по завершению войны будет найдено.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Fox News.

Во время беседы он снова сказал, что очень разочарован Путиным и считал, что благодаря отношениям с ним решить ситуацию с войной РФ против Украины будет легче всего. Однако оказалось наоборот.

«Оказалось, что это самое сложное. Отношения между президентом Путиным и президентом Зеленским ужасные. Я имею в виду, что это (вероятно, завершение войны - ред.) во многом зависит от отношений. Они действительно не любят друг друга... Они ненавидят друг друга. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, мы найдем решение», - сказал Трамп.

Также он высказался об экономическом давлении на РФ. По словам главы Белого дома, он был недоволен ЕС и НАТО, когда увидел, что они покупают нефть у России.

Трамп добавил, что если цены на российскую нефть упадут, тогда у Кремля не будет другого выбора, как согласиться прекратить войну.

«Знаете, я занял жесткую позицию в отношении Индии... потому что они покупать нефть. И если цены на нефть упадут, или если Россия не будет продавать нефть, тогда у меня (Кремля - ред.) не будет другого выбора, кроме как договариваться», - заявил президент США.

Возвращаясь к ЕС и НАТО, Трамп снова подчеркнул, что покупка российской нефти это не лучшее, что может быть, и так нельзя делать.

«Знаете, если вы хотите победить, вы не должны покупать нефть у России. Но мы посмотрим, как все сложится. Надеюсь, все будет хорошо», - резюмировал Трамп.

