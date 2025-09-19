У человеческого слуха нашли необычную особенность 19.09.2025, 11:02

Развеян популярный миф.

Если ускорить звуковую дорожку, кажется логичным, что и мозг начинает работать быстрее. Однако новое исследование ученых из Университета Рочестера и Колумбийского университета показало обратное: слуховая кора обрабатывает речь в фиксированном временном окне, вне зависимости от ее скорости. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Авторы работали с пациентами, которым временно имплантировали электроды для мониторинга эпилепсии. Участникам проигрывали один и тот же отрывок аудиокниги в нормальном и замедленном темпе. Ожидалось, что нейроны изменят «окно интеграции» информации, однако оно оставалось прежним — примерно 100 миллисекунд.

«Когда вы замедляете слово, слуховая кора не растягивает время анализа. Она продолжает обрабатывать сигнал в фиксированном масштабе, а уже высшие отделы мозга интерпретируют полученный поток для понимания слов и фраз», — объяснил один из авторов исследования Сам Норман-Хайньере.

По словам соавтора Нимы Месгарани из Колумбийского университета, это открытие ломает привычное представление о том, что мозг подстраивается под структуру речи — слоги и слова. На самом деле он использует собственный «внутренний метроном».

Ученые надеются, что понимание этого механизма поможет точнее моделировать процессы обработки речи и лучше объяснить, почему у некоторых людей возникают нарушения слухового и языкового восприятия.

