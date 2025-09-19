закрыть
19 сентября 2025, пятница, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У человеческого слуха нашли необычную особенность

  • 19.09.2025, 11:02
У человеческого слуха нашли необычную особенность

Развеян популярный миф.

Если ускорить звуковую дорожку, кажется логичным, что и мозг начинает работать быстрее. Однако новое исследование ученых из Университета Рочестера и Колумбийского университета показало обратное: слуховая кора обрабатывает речь в фиксированном временном окне, вне зависимости от ее скорости. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Авторы работали с пациентами, которым временно имплантировали электроды для мониторинга эпилепсии. Участникам проигрывали один и тот же отрывок аудиокниги в нормальном и замедленном темпе. Ожидалось, что нейроны изменят «окно интеграции» информации, однако оно оставалось прежним — примерно 100 миллисекунд.

«Когда вы замедляете слово, слуховая кора не растягивает время анализа. Она продолжает обрабатывать сигнал в фиксированном масштабе, а уже высшие отделы мозга интерпретируют полученный поток для понимания слов и фраз», — объяснил один из авторов исследования Сам Норман-Хайньере.

По словам соавтора Нимы Месгарани из Колумбийского университета, это открытие ломает привычное представление о том, что мозг подстраивается под структуру речи — слоги и слова. На самом деле он использует собственный «внутренний метроном».

Ученые надеются, что понимание этого механизма поможет точнее моделировать процессы обработки речи и лучше объяснить, почему у некоторых людей возникают нарушения слухового и языкового восприятия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин