МЧС объявило о рейдах по домам белорусов

МЧС объявило о рейдах по домам белорусов5
- 19.09.2025, 13:05
Стало известно, на что обратят особое внимание.
Спасатели МЧС начали ходить по домам белорусов с проверками. Особое внимание специалисты уделяют безопасности, особенно там, где отопление осуществляется с помощью печей. Но беседы ведут не только про это, пишет Telegraf.news.
О профилактических рейдах первыми сообщили минские спасатели. Однако подобные проверки проходят ежегодно, как правило, по всей Беларуси.
Печи и дымоходы
«Хотя в Минске печное отопление постепенно уходит в прошлое, в некоторых частных домах оно по-прежнему остается единственным источником тепла», — отметили в МЧС.
Спасатели напомнили жителям, что перед началом сезона семьям нужно проверить печи и дымоходы, потому что неподготовленное оборудование, трещины и засоры — частые причины пожаров.
Сжигание листьев и травы
Кроме того, сотрудники МЧС обращают внимание на правила выжигания сухой растительности. Всем белорусам они порекомендовали:
очищать место для костра от сухой травы;
держать под рукой воду или песок;
не сжигать мусор в ветреную погоду;
не оставлять огонь без присмотра.
Пожарные извещатели
Также спасатели советуют устанавливать в жилых комнатах автономные пожарные извещатели.
«Эти компактные устройства способны спасти жизнь, особенно ночью, когда человек не чувствует запах дыма», — подчеркнули эксперты.