МЧС объявило о рейдах по домам белорусов

5
  • 19.09.2025, 13:05
  • 6,676
МЧС объявило о рейдах по домам белорусов

Стало известно, на что обратят особое внимание.

Спасатели МЧС начали ходить по домам белорусов с проверками. Особое внимание специалисты уделяют безопасности, особенно там, где отопление осуществляется с помощью печей. Но беседы ведут не только про это, пишет Telegraf.news.

О профилактических рейдах первыми сообщили минские спасатели. Однако подобные проверки проходят ежегодно, как правило, по всей Беларуси.

Печи и дымоходы

«Хотя в Минске печное отопление постепенно уходит в прошлое, в некоторых частных домах оно по-прежнему остается единственным источником тепла», — отметили в МЧС.

Спасатели напомнили жителям, что перед началом сезона семьям нужно проверить печи и дымоходы, потому что неподготовленное оборудование, трещины и засоры — частые причины пожаров.

Сжигание листьев и травы

Кроме того, сотрудники МЧС обращают внимание на правила выжигания сухой растительности. Всем белорусам они порекомендовали:

очищать место для костра от сухой травы;

держать под рукой воду или песок;

не сжигать мусор в ветреную погоду;

не оставлять огонь без присмотра.

Пожарные извещатели

Также спасатели советуют устанавливать в жилых комнатах автономные пожарные извещатели.

«Эти компактные устройства способны спасти жизнь, особенно ночью, когда человек не чувствует запах дыма», — подчеркнули эксперты.

