Самолет F-16 ВСУ сбил «Шахед» ракетой AIM-9L 7 19.09.2025, 13:09

Ракета летела 4 секунды.

Украинский истребитель F-16 применил ракету «воздух-воздух» во время охоты на российский дрон-камикадзе «Шахед». Ракета AIM-9L Sidewinder двигалась по дуге вслед за беспилотником и попала по цели.

Вооруженные силы Российской Федерации запустили «Шахеды» по Украине, и один из них попал на видео оператора в неустановленном регионе Украины, свидетельствует видео из соцсетей. Кадры опубликовал аккаунт TikTok, автором которого указан «Роман Бальцар». На минутной записи — российский дрон, который взрывают в воздухе ракетой.

Видео с перехватом «Шахеда» самолетом F-16 ВСУ появилось вечером 18 сентября. Автор не указал, в каком регионе произошли события, но в заметке есть вероятная локация пользователя (или видео) — Одесса. На записи сначала появился дрон-камикадзе ВС РФ, на 20-й секунде в кадр попал истребитель. Самолет некоторое время парил в небе и не стрелял: оператор предположил, что «ракеты закончились». Наконец на 44 секунде F-16 выпустил ракету, которая полетела вслед беспилотнику, петляя и повторяя движение дрона. Уже на 48-й секунде — вспышка и столб дыма: ракета попала по «Шахеду».

«Стреляй, братан, снимаю же. Смотри как красиво [после попадания — ред.]. Сейчас бабахнет, когда выпустил ракету», — слышны комментарии автора видео.

В течение 15 часов под заметкой собралось более сотни комментариев. Большинство комментаторов восхищались мастерством пилота, советовали полякам обратить внимание на умение украинцев. Некоторые советовали не выкладывать подобные видео, чтобы не помогать врагу.

