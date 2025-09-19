Японские ученые получили Шнобелевскую премию 3 19.09.2025, 14:13

Иллюстративное фото

За «зебровый» камуфляж коров.

Японские ученые получили Шнобелевскую премию по биологии за открытие защитных свойств черно-белых полосок на теле животных. «Зебровый» камуфляж помогает животным маскироваться от насекомых, сообщается на сайте премии Ig Nobel Prize.

«Мы очень рады получить данную награду за то, что нам в действительности удалось продемонстрировать то, что кровососущие мухи значительно реже нападают на коров, если те покрыты рисунком из полосок, подобных тем, которые присутствуют на шкуре зебр», — заявил научный сотрудник Национальной организации сельскохозяйственных и пищевых исследований (Япония) Томоки Кодзима.

В октябре 2019 года группа ученых во главе с Кодзимой опубликовала новое исследование, касающееся удивительных свойств «зебрового» камуфляжа и его влияния на поведение кровососущих насекомых. Как отмечается, за несколько лет до этого британские ученые сделали любопытное открытие: полоски зебр мешают насекомым определять расстояние до «опасной зоны» на теле животного, что позволило предположить, что нанесение полосок на коров может стать эффективным средством борьбы с навязчивой агрессией слепней и мух.

По данным исследователей, в ходе эксперимента они нанесли черные полосы на белых коров и, наоборот, — белые на черных, — чтобы проследить, как это повлияет на частоту укусов. Итоги удивили: количество укусов слепней уменьшилось примерно вдвое. В выводах исследователи предположили, что такой прием может быть полезным для фермеров.

