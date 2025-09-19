Закрытие границы с Польшей будет иметь неожиданный эффект для режима Лукашенко 2 19.09.2025, 14:24

2,696

Власти ждет «яблочный позор».

Закрытие Польшей границы будет иметь для Беларуси множество негативных последствий. Не только глобальных, но и очень обидных. После позорного дефицита картошки Лукашенко уже начал заранее готовиться к такому же позорному дефициту яблок. Потому что после десяти лет напряженного импортозамещения собственных яблок в Беларуси все равно не хватает, пишет planbmedia.io… «Есть лишнее яблоко — отдай. Подойди с государственных позиций, а не только с позиций области».

Такими словами Лукашенко в пятницу напутствовал губернатора Гродненской области Юрия Караева. Тот пообещал, что яблоками обязательно поделится. Но предварительно удовлетворив потребности жителей Гродненской области. То есть, если самим хватит.

Потому что на всех может и не хватить. Несмотря на десять с лишним лет напряженного импортозамещения. Полностью обеспечить страну отечественными яблоками Лукашенко требовал еще в 2014 году. Потому что отечественные яблоки гораздо здоровее и качественнее импортных.

Легендарное белорусское качество – величина неизмеримая. Но количество поддается исчислению. И вот с ним как раз что-то пошло не так. Десять лет прошло, а импортозамещением яблок белорусские власти занимаются как-будто в первый раз.

«Нам надо, чтобы перестали кланяться импортному яблоку. Чтобы было свое яблоко. Чтобы были обеспечены. У нас большая потребность в яблоках. Но для этого нужны хранилища. Надо свое», — говорил Лукашенко на специальном совещании в 2024 году.

Импортозамещали настолько успешно, что весной этого года, в разгар картофельного дефицита, правительству пришлось отменить запрет на ввоз в страну фруктов и овощей из ЕС. Качественные белорусские яблоки – слишком уникальный продукт, чтобы ими можно было всех накормить.

И уже в апреле Беларусь стала главным импортером польских яблок. За месяц ввезли в страну почти девять тысяч тонн. Всего с начала года Беларусь импортировала из Польши яблок на 32 миллиона долларов.

Закрытие польской границы грозит свести этот импорт к околонулевым значениям. И тогда Беларусь останется один на один со своим импортозамещением. Но без яблок.

