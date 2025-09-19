закрыть
19 сентября 2025, пятница, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В гродненском санатории пожаловались, что остались без польских туристов

1
  • 19.09.2025, 15:57
В гродненском санатории пожаловались, что остались без польских туристов

Всему виной — закрытая граница.

Из-за закрытия польско-белорусской границы у многих туристов сорвался отдых. Сейчас среди отдыхающих нет ни одного поляка, рассказала в TikTok государственного издания «Гродзенская праўда» главный врач санатория Ирина Луканская. Внимание на это обратил портал Hrodna.life.

По словам Ирины Луканской, среди отдыхающих сейчас нет ни одного поляка. Она связала это с закрытием польско-белорусской границы.

«Люди уезжали даже досрочно, потому что боялись, что не смогут вернуться в свою страну. В результате это нарушение их прав. Хотят отдыхать в Беларуси – ведь мы страна открытая, безвизовая. Приезжайте, отдыхайте, знакомьтесь с нашим культурным наследием, смотрите, какая Беларусь мирная и прекрасная. Но люди вынуждены были покинуть и санаторий, и страну, чтобы гарантированно вернуться домой и не бояться проблем с возвращением», – сказала главврач.

Она уточнила, что сейчас санаторий полностью загружен: около половины гостей – иностранцы, прежде всего россияне.

Луканская призвала «объединить усилия и бороться», а не «ставить искусственные границы абсолютно». Правда, ей в комментариях напомнили, что это Беларусь открыла свои границы для нападения на Украину, проводила учения «Запад-2025» и спровоцировала миграционный кризис у польской границы.

Проживание с 26 по 28 октября для двух граждан ЕС в двухместном однокомнатном номере с пятиразовым питанием (без процедур) стоит в санатории «Неман-72» 100 евро. Для белорусов это обойдется немного дороже – 362,56 рубля.

Польша полностью закрыла границу в ночь с 11 на 12 сентября. Поводом стали российско-белорусские военные учения «Запад-2025», проводившиеся в нашей стране с 12 по 16 сентября.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин