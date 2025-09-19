В гродненском санатории пожаловались, что остались без польских туристов 1 19.09.2025, 15:57

Всему виной — закрытая граница.

Из-за закрытия польско-белорусской границы у многих туристов сорвался отдых. Сейчас среди отдыхающих нет ни одного поляка, рассказала в TikTok государственного издания «Гродзенская праўда» главный врач санатория Ирина Луканская. Внимание на это обратил портал Hrodna.life.

По словам Ирины Луканской, среди отдыхающих сейчас нет ни одного поляка. Она связала это с закрытием польско-белорусской границы.

«Люди уезжали даже досрочно, потому что боялись, что не смогут вернуться в свою страну. В результате это нарушение их прав. Хотят отдыхать в Беларуси – ведь мы страна открытая, безвизовая. Приезжайте, отдыхайте, знакомьтесь с нашим культурным наследием, смотрите, какая Беларусь мирная и прекрасная. Но люди вынуждены были покинуть и санаторий, и страну, чтобы гарантированно вернуться домой и не бояться проблем с возвращением», – сказала главврач.

Она уточнила, что сейчас санаторий полностью загружен: около половины гостей – иностранцы, прежде всего россияне.

Луканская призвала «объединить усилия и бороться», а не «ставить искусственные границы абсолютно». Правда, ей в комментариях напомнили, что это Беларусь открыла свои границы для нападения на Украину, проводила учения «Запад-2025» и спровоцировала миграционный кризис у польской границы.

Проживание с 26 по 28 октября для двух граждан ЕС в двухместном однокомнатном номере с пятиразовым питанием (без процедур) стоит в санатории «Неман-72» 100 евро. Для белорусов это обойдется немного дороже – 362,56 рубля.

Польша полностью закрыла границу в ночь с 11 на 12 сентября. Поводом стали российско-белорусские военные учения «Запад-2025», проводившиеся в нашей стране с 12 по 16 сентября.

