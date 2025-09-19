Урсула фон дер Ляйен: Пришло время перекрыть кран 19.09.2025, 16:04

Урсула фон дер Ляйен

Полный список новых санкций ЕС против РФ.

Еврокомиссия предложила ударить по российской энергетике, финансам и операциям с криптовалютой, а также ввести санкции против компаний в других странах, помогающих России продавать нефть и приобретать технологии и продукцию для производства вооружений. Такие меры в рамках 19-го пакета санкций обнародовала в пятницу председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет The Moscow Times.

Владимир Путин не только не останавливает, но даже наращивает бомбардировки Украины. «[А] в последние две недели российские беспилотники Shahed нарушили воздушное пространство нашего союза в Польше и Румынии. Человек, который хочет мира, так не поступает. Путин снова и снова идет на эскалацию. И в ответ Европа усиливает давление», — заявила фон дер Ляйен.

Энергетика. Ценовой потолок для российской нефти, как и планировалось, снижается с $60 до $47,7 за баррель. В черный список включены еще 118 судов теневого флота (общее количество находящихся под санкциями превысило 560). Вводится полный запрет на операции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», «также будут заморожены активы других» энергокомпаний. ЕС также будет преследовать тех, кто покупает нефть из России в нарушение санкций, помогая ей вести войну, пообещала фон дер Ляйен: «Мы нацелились на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай».

Что касается закупок нефти и газа и России самим Евросоюзом, прекратить которые потребовал Дональд Трамп, председатель ЕК пообещала от них отказаться, но не озвучила конкретных мер и сроков. «За три года доходы России от продажи нефти в Европе сократились на 90%. Теперь мы перевернем эту страницу навсегда», — сказал она.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила: «Мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки. Пришло время перекрыть кран. Мы готовы к этому». Ранее появилась информация, что ЕК разработала план по переносу сроков эмбарго на российский СПГ с начала 2028 года на начало 2027-го. «Мы знаем, что наши санкции — эффективный инструмент экономического давления. И мы будем продолжать их применять до тех пор, пока Россия не сядет за стол переговоров с Украиной для достижения справедливого и прочного мира», — заключила фон дер Ляйен.

Финансы. Фон дер Ляйен пообещала жестче бороться с финансовыми лазейками, которые Россия использует для обхода санкций. Для этого ЕК предлагает расширить черный список российских банков, а также включить в него банки в третьих странах, в том числе те, что подключены к российским альтернативным платежным системам. Также меры ЕС впервые затронут криптоплатформы и запретят операции с криптовалютами, ограничат операции с организациями в особых экономических зонах.

Экспорт. ЕК предлагает расширить список товаров и технологий, подпадающих под экспортные ограничения. В этой сфере санкции будут введены в отношении 45 компаний в России и третьих странах, помогающих ей обеспечивать свой ВПК.

Помощь Украине. Фон дер Ляйен повторила, что ЕК разрабатывает схему по использованию замороженных российских резервов для выдачи Украине репарационного кредита. Сами активы трогать не предполагается, заверила она, а страны ЕС разделят риски.

На счете в Euroclear сейчас находится 170 млрд евро в виде денежных средств, образовавшихся в результате погашения облигаций, который Банк России держал в резервах (их общая сумма в Euroclear составляет 194 млрд евро).

