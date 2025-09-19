Лев XIV отказался от «ИИ-Папы»
- 19.09.2025, 16:17
Он подчеркнул необходимость осторожного подхода к развитию нейросетей.
Папа Римский Лев XIV заявил, что отверг предложение создать его аватар на базе ИИ. Он предупредил о возможных рисках для человеческой идентичности, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
По словам понтифика, у его попросили одобрить создание «ИИ-Папы», который мог бы проводить виртуальные аудиенции для верующих.
«Этот ИИ-Папа должен был общаться с верующими, и я ответил, что не собираюсь давать на это свое согласие», — рассказал Папа в интервью. «Если есть кто-то, кого не следует представлять через аватар, то папа — наверняка в один из таких фигур».
С момента избрания в мае Лев неоднократно выражал обеспокоенность влиянием ИИ на человечество, особенно на детей и молодежь. В своем первом телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони он обсудил сотрудничество с правительством в области «этичного развития искусственного интеллекта на благо людей».
Кроме того, понтифик предупредил о возможных последствиях ИИ для занятости и человеческой идентичности. «Достоинство человека тесно связано с нашей работой. Если мы автоматизируем весь мир, а только у немногих будут ресурсы… впереди нас ждет огромная проблема», — подчеркнул он.
Таким образом, Лев XIV ясно дал понять, что позиции Папы и роль религиозного лидера недопустимо заменять виртуальными технологиями, и подчеркнул необходимость осторожного подхода к развитию искусственного интеллекта, чтобы не угрожать фундаментальным ценностям общества.