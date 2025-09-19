ВСУ обводят вокруг пальца россиян с помощью обманок 19.09.2025, 18:31

Силы обороны Украины совершенствуют макеты вооружения.

На фронте в Украине замечены новые образцы макетов артиллерии, которые украинские военные применяют для введения противника в заблуждение.

Речь идет о фейковых М777, которые внешне уже не отличить от настоящих гаубиц, пишет dialog.ua.

Один из таких макетов оснащен системой нагрева ствола. Это позволяет с помощью солнечной батареи создавать тепловой сигнал, который фиксируют вражеские дроны и тепловизоры.

Другой образец имитирует стрельбу: из его ствола выходит дым, что усиливает впечатление реального огневого действия.

Подобные обманки позволяют ВСУ сбивать прицел российской армии и заставляют ее тратить дорогостоящие боеприпасы на ложные цели. Такой подход сохраняет боеспособность настоящей техники и помогает украинским артиллеристам наносить удары по врагу более эффективно.

Использование макетов на войне стало одним из важных инструментов защиты. Ранее российские военные не раз заявляли об «уничтожении» дорогой техники, которая впоследствии оказывалась лишь деревянным или надувным муляжом.

Украина активно внедряет подобные методы, чтобы снижать потери и заставлять противника расходовать ресурсы впустую.

Артиллерийские системы М777 начали поступать в Украину весной 2022 года от США и союзников. Эта гаубица калибра 155 мм имеет дальность стрельбы более 30 километров, высокую точность и сравнительно небольшой вес, что облегчает транспортировку.

На поле боя М777 зарекомендовала себя как мощное оружие, способное наносить российским войскам серьезные потери. Именно поэтому российская армия ведет активную охоту на эти установки.

