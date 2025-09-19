Сырский назвал первые результаты контрнаступления ВСУ в Донецкой области 19.09.2025, 22:12

У россиян большие потери.

Украинские защитники в ходе операции на Добропольском направлении смогли освободить от оккупантов семь населенных пунктов. У врага большие потери.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Генерал отметил, что продвижение украинских защитников вглубь обороны россиян составляет от 3 до 7 километров.

- Возобновлен контроль в семи населенных пунктах, зачищен от ДРГ противника - девять, - добавил Сырский.

По его словам, в общем во время операции удалось освободить 160 квадратных километров, еще 171 квадратный километр зачищен от вражеских диверсантов.

Сырский рассказал, что потери РФ за это время составляют 2456 человек, среди них бесповоротные - 1322. Также существенно пополнен обменный фонд.

При этом враг потерял 817 единиц вооружения и военной техники:

- танков - 12;

- боевых бронированных машин - 37;

- артсистем - 162;

- РСЗО - 5;

- автотехники - 382;

- мотоциклов - 58;

- специальной техники - 1;

- дронов - 160.

