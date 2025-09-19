закрыть
19 сентября 2025, пятница, 22:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом

1
  • 19.09.2025, 22:17
Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом

Одна из тем встречи - F-35 для Турции.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу со своим турецким визави Реджепом Тайипом Эрдоганом 25 сентября в Белом доме.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Трамп написал на Truth Social.

Американский президент сказал, что примет Эрдогана в Вашингтоне 25 сентября.

- Мы работаем над многими торговыми и военными соглашениями с президентом, в частности масштабной закупкой самолетов Boeing, крупным соглашением по F-16 и продолжением переговоров по F-35, которые, как мы надеемся, завершатся положительно, – добавил он.

5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что его страна получит доступ к американской программе F-35 в соответствии с договоренностью с Дональдом Трампом.

Причиной исключения Анкары из программы стало ее решение приобрести российские системы противовоздушной обороны С-400. Пока не было публичных сигналов, что Турция планирует от них отказаться.

Посол США в Турции Том Баррак говорил, что до конца 2025 года возможно решение длительного спора по самолетам F-35.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин