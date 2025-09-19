Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом

Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом1
- 19.09.2025, 22:17
Одна из тем встречи - F-35 для Турции.
Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу со своим турецким визави Реджепом Тайипом Эрдоганом 25 сентября в Белом доме.
Как сообщает «Европейская правда», об этом Трамп написал на Truth Social.
Американский президент сказал, что примет Эрдогана в Вашингтоне 25 сентября.
- Мы работаем над многими торговыми и военными соглашениями с президентом, в частности масштабной закупкой самолетов Boeing, крупным соглашением по F-16 и продолжением переговоров по F-35, которые, как мы надеемся, завершатся положительно, – добавил он.
5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что его страна получит доступ к американской программе F-35 в соответствии с договоренностью с Дональдом Трампом.
Причиной исключения Анкары из программы стало ее решение приобрести российские системы противовоздушной обороны С-400. Пока не было публичных сигналов, что Турция планирует от них отказаться.
Посол США в Турции Том Баррак говорил, что до конца 2025 года возможно решение длительного спора по самолетам F-35.