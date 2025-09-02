закрыть
2 сентября 2025, вторник
Как Лукашенко «гнул спину» перед Си в Китае

1
  • 2.09.2025, 8:20
  • 5,108
Как Лукашенко «гнул спину» перед Си в Китае

Фотофакт.

Во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Лукашенко пришлось почувствовать себя в шкуре белоруских министров и глав регионов, послушно гнущих позвоночники на бесконечных совещаниях, заметила «Салiдарнасць».

