Число первоклассников в России за два года сократилось на четверть

  • 2.09.2025, 9:36
Демография в кризисе.

В сентябре 2025 года за парты в российских школах сядут около 1,5 млн первоклассников. Всего новый учебный год начнут 18 млн учеников, сообщили в правительстве РФ на подведении итогов 2024–2025 учебного года и обсуждении задач на предстоящий год, пишет The Moscow Times.

Для сравнения: в 2024 году школы приняли примерно 1,8 млн первоклассников, а в 2023-м — около 2 млн. Таким образом, за два года число детей, впервые пошедших в школу, сократилось на 25%.

Этот обвал напрямую связан с глубоким демографическим кризисом. По данным Росстата, к маю 2025 года суммарный коэффициент рождаемости в России снизился до 1,376 ребенка на женщину — это самый низкий показатель с 2006 года. После распада СССР коэффициент составлял 1,73, к 1999-му упал до 1,16, затем временно рос и достиг максимума в 2015 году (1,76). Новый спад начался вскоре после аннексии Крыма: к 2021 году коэффициент снизился до 1,47, а за десять лет падение составило 22%.

При этом для простого поддержания численности населения на одном уровне требуется коэффициент не ниже 2,1, а по оценке исследователей Университета Сидзуоки (Япония) — даже 2,7 ребенка на женщину, если учитывать реальные социальные и биологические факторы.

В 2024 году в стране появилось на свет всего 1,222 млн младенцев — минимум с 1999 года. Это на 3,4% меньше, чем в 2023-м. В первом квартале 2025 года падение ускорилось: родились лишь 288,8 тыс. детей (минус 4% к аналогичному периоду прошлого года). По словам демографа Алексея Ракши, результат стал «антирекордом со времен XVIII–XIX веков».

