«Белавиа» запустит рейсы в Таиланд и на Шри-Ланку 4 2.09.2025, 10:20

Уже в этом году.

«Белавиа» собирается запустить несколько рейсов в Юго-Восточную Азию уже в ноябре-декабре этого года. В планах — Таиланд и Шри-Ланка. Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Игорь Чегринец.

«Выбираем аэропорты в Таиланде: скорее всего, это будет Утапао возле Паттайи и недалеко от Бангкока. Второе место назначения — это Пхукет. Сейчас заканчиваются подготовительные мероприятия. Ведем переговоры по поводу цен, тарифов. Что касается Шри-Ланки, мы планируем сделать еженедельный регулярный рейс», — рассказал Игорь Чергинец.

Напомним, что с 8 октября запланирован старт полетной программы на китайский остров Хайнань, а с 12 октября — на вьетнамский Фукуок. Помимо него в расписании должен появиться и Нячанг, куда самолеты будут летать летом.

«Сейшелы, Мальдивы, Доминикана, Куба… Очень много таких направлений, которые мы рассматриваем, реально рассматриваем. Думаем, считаем, ведем переговоры. Мечтаем о Кубе, но пока не можем туда отправиться», — поясняет Игорь Чергинец.

По его словам, сейчас долететь до острова без посадки не получится. А это еще минимум 30% к стоимости билета.

Среди направлений, у которых есть потенциал, гендиректор «Белавиа» назвал Саудовскую Аравию, так как в прошлом году страна подписала соглашение о воздушном сообщении с Беларусью и полеты туда могут выполнять среднемагистральные самолеты Boeing.

