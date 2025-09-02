Автомобили теперь научатся «слышать» 2.09.2025, 12:19

Новая акустическая ИИ-технология повышает безопасность на дорогах.

Автономные автомобили уже умеют «видеть», но теперь они учатся «слышать». Немецкие исследователи разрабатывают систему, которая позволит машинам распознавать звуки с помощью микрофонов и искусственного интеллекта, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Проект The Hearing Car от института Fraunhofer IDMT оснащен множеством микрофонов и ИИ, способным определять сирены скорой помощи, гудки и другие дорожные сигналы. Это решает ключевую проблему: оптические системы требуют прямой видимости, а звук можно уловить даже за углом или в плотном потоке.

«Многие дорожные ситуации предваряются звуковым сигналом. Например, приближение автомобиля экстренных служб», — поясняет руководитель проекта Мориц Брандес.

Система не только фиксирует звук, но и передает его водителю через подголовник, чтобы тот успел среагировать. Технологию тестировали от Португалии до Северного полярного круга, чтобы убедиться в надежности в любых условиях.

Помимо внешней акустики, разработка улучшает взаимодействие внутри салона. Голосовые команды открывают багажник или настраивают кондиционер, а анализ речи выявляет стресс водителя. Дополнительно встроенные датчики отслеживают усталость, пульс и дыхание.

Инициатива реализуется при поддержке Министерства науки Нижней Саксонии, фонда Volkswagen и Федерального министерства исследований Германии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com