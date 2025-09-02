Автомобили теперь научатся «слышать»
- 2.09.2025, 12:19
Новая акустическая ИИ-технология повышает безопасность на дорогах.
Автономные автомобили уже умеют «видеть», но теперь они учатся «слышать». Немецкие исследователи разрабатывают систему, которая позволит машинам распознавать звуки с помощью микрофонов и искусственного интеллекта, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Проект The Hearing Car от института Fraunhofer IDMT оснащен множеством микрофонов и ИИ, способным определять сирены скорой помощи, гудки и другие дорожные сигналы. Это решает ключевую проблему: оптические системы требуют прямой видимости, а звук можно уловить даже за углом или в плотном потоке.
«Многие дорожные ситуации предваряются звуковым сигналом. Например, приближение автомобиля экстренных служб», — поясняет руководитель проекта Мориц Брандес.
Система не только фиксирует звук, но и передает его водителю через подголовник, чтобы тот успел среагировать. Технологию тестировали от Португалии до Северного полярного круга, чтобы убедиться в надежности в любых условиях.
Помимо внешней акустики, разработка улучшает взаимодействие внутри салона. Голосовые команды открывают багажник или настраивают кондиционер, а анализ речи выявляет стресс водителя. Дополнительно встроенные датчики отслеживают усталость, пульс и дыхание.
Инициатива реализуется при поддержке Министерства науки Нижней Саксонии, фонда Volkswagen и Федерального министерства исследований Германии.