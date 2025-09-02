закрыть
2 сентября 2025, вторник, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Автомобили теперь научатся «слышать»

  • 2.09.2025, 12:19
Автомобили теперь научатся «слышать»

Новая акустическая ИИ-технология повышает безопасность на дорогах.

Автономные автомобили уже умеют «видеть», но теперь они учатся «слышать». Немецкие исследователи разрабатывают систему, которая позволит машинам распознавать звуки с помощью микрофонов и искусственного интеллекта, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Проект The Hearing Car от института Fraunhofer IDMT оснащен множеством микрофонов и ИИ, способным определять сирены скорой помощи, гудки и другие дорожные сигналы. Это решает ключевую проблему: оптические системы требуют прямой видимости, а звук можно уловить даже за углом или в плотном потоке.

«Многие дорожные ситуации предваряются звуковым сигналом. Например, приближение автомобиля экстренных служб», — поясняет руководитель проекта Мориц Брандес.

Система не только фиксирует звук, но и передает его водителю через подголовник, чтобы тот успел среагировать. Технологию тестировали от Португалии до Северного полярного круга, чтобы убедиться в надежности в любых условиях.

Помимо внешней акустики, разработка улучшает взаимодействие внутри салона. Голосовые команды открывают багажник или настраивают кондиционер, а анализ речи выявляет стресс водителя. Дополнительно встроенные датчики отслеживают усталость, пульс и дыхание.

Инициатива реализуется при поддержке Министерства науки Нижней Саксонии, фонда Volkswagen и Федерального министерства исследований Германии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов