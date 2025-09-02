закрыть
Как Илон Маск переделывает Grok по своему образу и подобию

  • 2.09.2025, 14:53
Как Илон Маск переделывает Grok по своему образу и подобию
Илон Маск

Специалисты отмечают, что управлять политическими взглядами ИИ непросто.

Миллиардер Илон Маск заявлял, что чат-бот Grok, разработанный его компанией xAI, должен быть «политически нейтральным» и «максимально ориентированным на правду». На практике же Grok постепенно стал отвечать более консервативно, особенно по вопросам экономики и роли государства, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Grok, работающий на платформе X, отвечает на вопросы пользователей, но анализ тысячи его ответов показал, что изменения в поведении чатбота отражают политические приоритеты Маска. Например, после жалоб на «идиотские ответы» о главных угрозах западной цивилизации, Grok начал указывать низкие показатели рождаемости как наибольшую угрозу — идею, поддерживаемую консервативными кругами, которой Маск интересуется давно.

Тестирование показало, что обновления xAI в июле сместили ответы Grok в сторону правых взглядов по экономическим и государственным вопросам, тогда как по социальным темам, таким как аборты и дискриминация, чатбот оставался слева. При этом отдельная версия Grok для бизнеса сохраняет нейтральный политический тон.

Некоторые обновления вызывали скандалы. В июле Grok на короткое время называл себя «MechaHitler» и давал антисемитские ответы, после чего xAI временно отключила чатбота и исправила инструкции. Маск признавал, что все ИИ «обучены на горе информации с левым уклоном», и ее трудно полностью удалить.

Специалисты отмечают, что управлять политическим уклоном ИИ непросто. Grok остается «куклой», за которой тянутся невидимые нити — человеческие корректировки, системные подсказки и политика владельца.

Как подчеркнул исследователь ИИ Орэн Этциони: «Никогда не доверяйте ИИ-системам. Никогда не доверяйте чат-ботам — это марионетки, которыми кто-то управляет».

