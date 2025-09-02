В Малайзии представили первый собственный суперкар 2.09.2025, 15:00

Bufori CS8 соперничает с Ferrari и Lamborghini по характеристикам.

Малайзийская компания Bufori презентовала суперкар CS8. Купе в ретростиле предлагают в версиях мощностью до 810 сил.

Первейший малайзийский суперкар уже доступен для заказа по цене от $520 000. Подробности авто раскрыли на сайте Autoevolution.

Новый Bufori CS8 — купе классической заднеприводной компоновки с дизайном в стиле 60-х годов. У него длинный капот, изогнутая линия крыши и заостренная задняя часть. Кузов изготовлен из карбона и кевлара.

Фото: Фокус

Габариты Bufori CS8:

длина — 4568 мм;

ширина — 2030 мм;

высота — 1292 мм;

колесная база — 2609 мм;

объем багажника — 252 л;

масса — 1550 кг.

Салон Bufori CS8 не показали, однако известно, что четырехместное авто получит классические циферблаты приборов и 13,6-дюймовый портретный тачскрин. Также установят спортивные кресла Recaro и руль от Dodge.

Фото: Фокус

Dodge станет и донором двигателей. Сначала на рынок выводят топовый вариант с 6,4-литровым компрессорным V8 Hemi на 810 л. с. и 973 Нм. С 8-ступенчатым автоматом разгон до сотни занимает 3 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч. Замедляют суперкар тормоза Brembo.

Позже появится атмосферный вариант на 475 л. с., который стартует до 100 км/ч за 4,1 с и развивает 280 км/ч. Также ожидаются шестицилиндровые двигатели объемом 3,6 л (320 и 450 л. с.) и 3,0 л турбо (550 л. с.).

