Си Цзиньпин поставил на место опоздавшего Путина 1 2.09.2025, 17:00

6,408

Китайский лидер отменил групповое фото после 15 минут задержки.

Президент России Владимир Путин опоздал на церемонию фотографирования в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньдзине, сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Съемка должна была состояться 1 сентября после заседания в формате «ШОС плюс». На церемонию собрались более 20 лидеров разных стран. Однако Путин в это время участвовал в двусторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Китайская сторона, которая выступает организатором саммита, прождала 15 минут. В итоге руководитель республики Си Цзиньпин отменил церемонию фотографирования.

Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом 31 августа. Перед саммитом проходила аналогичная церемония. Путин стоял между Си и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Опоздания характерны для главы российского государства. Он не раз заставлял мировых лидеров ждать. Например, с этим дважды сталкивалась бывший канцлер Германии Ангела Меркель. В том числе из-за шестичасовой задержки под угрозой срыва оказалась встреча в октябре 2014 года, посвященная кризису в Украине. Путин опоздал даже на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II в 2003 году и Папе Римскому Франциску в ноябре 2013-го. Тогда «Московский комсомолец» вышел с заголовком «Путин заставил ждать наместника бога».

Не пришел он вовремя и на встречу с Дональдом Трампом во время его первого президентского срока в 2018 году. Однако тогда глава Белого дома появился еще позже, вынудив самого Путина ждать 20 минут. На последнем саммите лидеров, прошедшем в Анкоридже 15 августа 2025 года, Трамп прибыл раньше и ему пришлось полчаса сидеть в своем самолете, пока не приземлился Путин.

