закрыть
2 сентября 2025, вторник, 17:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Си Цзиньпин поставил на место опоздавшего Путина

1
  • 2.09.2025, 17:00
  • 6,408
Си Цзиньпин поставил на место опоздавшего Путина

Китайский лидер отменил групповое фото после 15 минут задержки.

Президент России Владимир Путин опоздал на церемонию фотографирования в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньдзине, сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Съемка должна была состояться 1 сентября после заседания в формате «ШОС плюс». На церемонию собрались более 20 лидеров разных стран. Однако Путин в это время участвовал в двусторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Китайская сторона, которая выступает организатором саммита, прождала 15 минут. В итоге руководитель республики Си Цзиньпин отменил церемонию фотографирования.

Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом 31 августа. Перед саммитом проходила аналогичная церемония. Путин стоял между Си и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Опоздания характерны для главы российского государства. Он не раз заставлял мировых лидеров ждать. Например, с этим дважды сталкивалась бывший канцлер Германии Ангела Меркель. В том числе из-за шестичасовой задержки под угрозой срыва оказалась встреча в октябре 2014 года, посвященная кризису в Украине. Путин опоздал даже на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II в 2003 году и Папе Римскому Франциску в ноябре 2013-го. Тогда «Московский комсомолец» вышел с заголовком «Путин заставил ждать наместника бога».

Не пришел он вовремя и на встречу с Дональдом Трампом во время его первого президентского срока в 2018 году. Однако тогда глава Белого дома появился еще позже, вынудив самого Путина ждать 20 минут. На последнем саммите лидеров, прошедшем в Анкоридже 15 августа 2025 года, Трамп прибыл раньше и ему пришлось полчаса сидеть в своем самолете, пока не приземлился Путин.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов