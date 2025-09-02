Крупнейший банк Беларуси предупредил о проблемах с «денежной наличностью»
- 2.09.2025, 17:26
В чем дело?
В пресс-службе одного из крупнейших банков страны – «Беларусбанка» – сообщили о проведении очередных технологических работ, из-за которых временно будут недоступны банкоматы и другие «каналы дистанционного обслуживания». В связи с этим клиентов финучреждения попросили заранее позаботиться о снятии наличных.
Так, с 23:00 6 сентября до 07:00 7 сентября в подразделениях банка, системе ЕРИП и «каналах дистанционного обслуживания» «Беларусбанка» будут недоступны следующие операции:
погашение кредитов,
оформление платёжных карт,
операции по вкладным и текущим счетам физлиц.
Также в период с 01:00 до 02:00 воскресенья, 7 сентября, в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платёжными картами, сообщили в финучреждении.