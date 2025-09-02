закрыть
2 сентября 2025, вторник, 17:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Крупнейший банк Беларуси предупредил о проблемах с «денежной наличностью»

  • 2.09.2025, 17:26
Крупнейший банк Беларуси предупредил о проблемах с «денежной наличностью»

В чем дело?

В пресс-службе одного из крупнейших банков страны – «Беларусбанка» – сообщили о проведении очередных технологических работ, из-за которых временно будут недоступны банкоматы и другие «каналы дистанционного обслуживания». В связи с этим клиентов финучреждения попросили заранее позаботиться о снятии наличных.

Так, с 23:00 6 сентября до 07:00 7 сентября в подразделениях банка, системе ЕРИП и «каналах дистанционного обслуживания» «Беларусбанка» будут недоступны следующие операции:

погашение кредитов,

оформление платёжных карт,

операции по вкладным и текущим счетам физлиц.

Также в период с 01:00 до 02:00 воскресенья, 7 сентября, в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платёжными картами, сообщили в финучреждении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов