закрыть
2 сентября 2025, вторник, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Укроборонпром впервые раскрыл характеристики ракеты-дрона «Паляниця»

  • 2.09.2025, 20:23
  • 1,658
Укроборонпром впервые раскрыл характеристики ракеты-дрона «Паляниця»

Скорость, как у российской Х-101.

Во время выставки вооружения MSPO 2025 в Польше Укроборонпром впервые представил характеристики украинской ракеты-дрона «Паляниця», сообщает во вторник, 2 сентября, Defense Express.

О ее существовании стало известно еще 24 августа 2024 года, на День Независимости Украины.

В течение года детали оставались засекреченными, и только сейчас они стали публичными.

Отмечается, что «Паляниця» имеет массу 320 кг, из которых до 100 кг приходится на полезную нагрузку. Максимальная дальность полета — 650 км, что почти полностью покрывает зону потенциальных целей, указанную на карте военных объектов, опубликованной вместе с первыми официальными сообщениями о ракете. Высота полета варьируется от 15 до 500 метров.

Навигация и наведение осуществляются с помощью GPS и инерциальной системы. Старт «Паляниці» происходит с использованием твердотопливного ускорителя, после чего включается реактивный двигатель.

«Один из самых интересных показателей — это ее скорость, которая достигает 900 км/ч, что сопоставимо со скоростью российских крылатых ракет Х-101», — отметили аналитики.

Длина ракеты составляет 3,5 метра, а размах крыльев — 1,7 метра. В Defense Express добавили, что по сравнению с прошлыми рендерами, изменилась форма крыльев ракеты, тогда как корпус и хвостовое оперение остались неизменными.

Пока нет подтверждений реального боевого применения «Паляниці», ее фотографий или обломков. В то же время ранее выдвигались предположения, что именно эта ракета могла уничтожить склад боеприпасов в городе Торопец.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов