Укроборонпром впервые раскрыл характеристики ракеты-дрона «Паляниця»
- 2.09.2025, 20:23
- 1,658
Скорость, как у российской Х-101.
Во время выставки вооружения MSPO 2025 в Польше Укроборонпром впервые представил характеристики украинской ракеты-дрона «Паляниця», сообщает во вторник, 2 сентября, Defense Express.
О ее существовании стало известно еще 24 августа 2024 года, на День Независимости Украины.
В течение года детали оставались засекреченными, и только сейчас они стали публичными.
Отмечается, что «Паляниця» имеет массу 320 кг, из которых до 100 кг приходится на полезную нагрузку. Максимальная дальность полета — 650 км, что почти полностью покрывает зону потенциальных целей, указанную на карте военных объектов, опубликованной вместе с первыми официальными сообщениями о ракете. Высота полета варьируется от 15 до 500 метров.
Навигация и наведение осуществляются с помощью GPS и инерциальной системы. Старт «Паляниці» происходит с использованием твердотопливного ускорителя, после чего включается реактивный двигатель.
«Один из самых интересных показателей — это ее скорость, которая достигает 900 км/ч, что сопоставимо со скоростью российских крылатых ракет Х-101», — отметили аналитики.
Длина ракеты составляет 3,5 метра, а размах крыльев — 1,7 метра. В Defense Express добавили, что по сравнению с прошлыми рендерами, изменилась форма крыльев ракеты, тогда как корпус и хвостовое оперение остались неизменными.
Пока нет подтверждений реального боевого применения «Паляниці», ее фотографий или обломков. В то же время ранее выдвигались предположения, что именно эта ракета могла уничтожить склад боеприпасов в городе Торопец.