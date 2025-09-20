Во Львове показали обновленный подводный дрон TOLOKA
- 20.09.2025, 0:30
Он способен подорвать 5 тонн взрывчатки в глубине России.
ВСУ 19 сентября получили обновленное оружие – последнюю модель подводного дрона TOLOKA, он же TLK - 1000. Дрон/субмарину представили во Львове на инвестиционном саммите Defense Tech Valley, сообщили в Генштабе ВСУ.
Первая модель/макет – TLK - 150 уже на вооружении, безэкипажная, высокоманевренная мини-субмарина длиной всего 2,5 м, способна преодолевать расстояние в 100 км, неся не менее 20 кг взрывчатки (максимум 50 кг).
Второй вариант – TLK - 400, подводный дрон от 4 до 6 м, с куда более объемным «трюмом» на 500 кг взрывчатки и огромной дальностью в 1200 км.
Третий вариант – гигантский TLK - 1000, длиной от 4 до 12 м, дрон/субмарина, способный нести до 5000 кг взрывчатки, преодолевая расстояние до 2000 км.
Последние две модели представили только в рамках презентации.