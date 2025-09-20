В Польше нашли обломки еще одного российского БПЛА
- 20.09.2025, 18:39
Это уже 19-й дрон из тех, что залетели в страну 10 сентября.
В Польше на десятый день после беспрецедентного нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА обнаружили обломки еще одного аппарата – вероятно, 19-го из группы, которая тогда залетела в Польшу, сообщает RMF24.
Полиция получила сообщение о находке днем 20 сентября. Беспилотник нашли в селе Корше Кентшинского повета, граничащего с Калининградской областью РФ.
Аппарат обнаружил владелец участка в нескольких десятках метров от зданий. На место выехала полиция и представители прокуратуры.
По словам источников в полиции, скорее всего это один из российских дронов, которые нарушили воздушное пространство Польши ночью 10 сентября. В таком случае это 19-й беспилотник – и последний согласно цифре, которую озвучили официально.
Предыдущий БПЛА нашли в начале недели возле города Замость, недалеко от границы с Львовской и Волынской областями Украины – он застрял в деревьях.
Также на этой неделе обломок российской «Герберы» нашли на пляже в Латвии.