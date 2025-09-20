закрыть
РФ атаковала Полтавскую область

  • 20.09.2025, 20:41
РФ атаковала Полтавскую область

Есть попадания по гражданской инфраструктуре.

Вечером 20 сентября Россия ударила по гражданской инфраструктуре в Миргородском и Полтавском районах Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, опубликовав фото пожара, возникшего в результате атаки.

«Предварительно без пострадавших. Все соответствующие службы уже работают над преодолением последствий атаки», — отметил Когут.

До этого глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщал о повреждении транспортной инфраструктуры в Чернигове в результате атаки шахедов.

