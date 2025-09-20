РФ атаковала Полтавскую область
- 20.09.2025, 20:41
Есть попадания по гражданской инфраструктуре.
Вечером 20 сентября Россия ударила по гражданской инфраструктуре в Миргородском и Полтавском районах Полтавской области.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, опубликовав фото пожара, возникшего в результате атаки.
«Предварительно без пострадавших. Все соответствующие службы уже работают над преодолением последствий атаки», — отметил Когут.
До этого глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщал о повреждении транспортной инфраструктуры в Чернигове в результате атаки шахедов.