РФ атаковала Полтавскую область 20.09.2025, 20:41

Есть попадания по гражданской инфраструктуре.

Вечером 20 сентября Россия ударила по гражданской инфраструктуре в Миргородском и Полтавском районах Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, опубликовав фото пожара, возникшего в результате атаки.

«Предварительно без пострадавших. Все соответствующие службы уже работают над преодолением последствий атаки», — отметил Когут.

До этого глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщал о повреждении транспортной инфраструктуры в Чернигове в результате атаки шахедов.

