В Украине представили новый дальнобойный ударный дрон Zozulya 3 21.09.2025, 9:26

3,234

На что он способен?

Дрон разработан для ударов по вражеским целям на дистанциях до 2100 км.

Украинский производитель беспилотников Warbirds of Ukraine на виставке Brave1 Defense Tech Valley 2025 представил новый дальнобойный ударный дрон-камикадзе под названием Zozulya. Как сообщается на сайте разработчика, беспилотник разработан для глубоких ударов по вражеским целям на дистанциях до 2100 км.

Крейсерская скорость беспилотника - 130 км/ч, а максимальная - 180 км/ч. БПЛА может нести боевую часть от 10 до 50 кг в зависимости от расстояния. Если на 2100 км Zozulya может забросить от 10 до 15 кг боевой части, то с максимальной БЧ в 50 кг дрон работает на расстояние до 1100 км.

Как пишет «Оборонка», дрон оснащен системой визуальной навигации и имеет систему противодействия враждебному спуфингу. В полетном контроллере самолета разработчики использовали инерционную систему собственной разработки, которая в отсутствие GPS в течение длительного времени избегает больших отклонений от курса.

Стоимость беспилотника составляет около 40 тысяч долларов. Zozulya уже получила кодификацию Министерства обороны Украины и активно закупается для ВСУ. На сегодняшний день компания изготовила около 100 этих БПЛА, и они уже применялись в боевых условиях - для ударов по объектам на оккупированных территориях.

