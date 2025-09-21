The Telegraph: НАТО может легко показать Кремлю военную силу 1 21.09.2025, 9:57

Только этот аргумент уважают в Кремле.

Даже самый замкнутый политик во всей Европе должен понять, что российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать войну. Более того, он, скорее всего, считает, что сейчас имеет лучший шанс вернуть себе такие страны, как Эстония. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Хамиш де Бреттон-Гордон.

По словам автора материала, не сложно понять, почему Путин так считает, ведь президент США Дональд Трамп колеблется и посылает противоречивые сигналы, тогда как НАТО не смогло должным образом отреагировать на вторжение российских беспилотников в Польше.

«Последним сигналом о намерениях Путина является проникновение истребителей МиГ-31 в воздушное пространство НАТО над Эстонией. Итальянские истребители F-35, которые вылетели, чтобы прогнать этих захватчиков, могли бы очень легко сбить россиян - F-35 является самым современным истребителем, производимым сегодня, и на поколение опережает устаревший МиГ-31 времен холодной войны. Это было бы демонстрацией военного превосходства НАТО, и именно такую огневую мощь нужно продемонстрировать, чтобы прогнать Путина - это единственный язык, который он понимает», - подчеркнул Бреттон-Гордон.

По словам эксперта, НАТО могло легко показать свою силу, ведь российская армия почти полностью погрязла в окопах на войне в Украине. Что касается последних учений «Запад-2025» в Беларуси, то они, по мнению обозревателя, были «шуткой».

«Демонстрации «Запад» 2022 года - непосредственно перед вторжением в Украину - показали гораздо более боеспособную армию, чем те небольшие силы, которые можно было отрядить с фронта в этом году. Россияне, кажется, мало чему научились из горьких уроков Украины, и последние силы «Запад» казались более пригодными для парада в Москве, чем для войны в 21 веке. Российские наемники и заключенные не могут сравниться с профессионалами НАТО. По крайней мере, Великобритания тестирует и корректирует свою армию, учитывая уроки, которые мы получаем от украинцев, чтобы воевать и побеждать на современных полях сражений», - объяснил автор публикации.

Как отметил обозреватель издания, все вместе с Трампом должны быть уверены в том, что Путин не хочет мира в Украине. Его амбицией является захват Балтийских стран, поэтому если Запад никак не будет реагировать, то это действительно может произойти.

«Военная стратегия заключается в быстрых действиях, чтобы проникнуть в процесс мышления врага. Древний китайский генерал Сунь Цзы, автор книги «Искусство войны», хорошо знал, что самый высокий уровень победы - это покорить врага без боя, и именно это Путин сейчас делает с НАТО, нарушая ее территорию и не получая никакого ответа», - подчеркнул Бреттон-Гордон.

По словам эксперта, если российские самолеты нарушают воздушное пространство стран НАТО, то альянс не должен быть пассивным. Страны НАТО должны так же настойчиво действовать на море, что было бы гораздо проще, если бы часть их флота не находилась сейчас на другом конце света.

«Европейские лидеры, которые находятся ближе всего к России, предупреждают о войне, и мы должны прислушиваться к ним. Их страны когда-то были частью Советского Союза, и они знают, каково это - жить под железной рукой российской тайной полиции. Мы не должны повторять ошибки 1939 года: мы должны понимать, что нападение, или по крайней мере его реальная угроза, является исторически и буквально лучшей формой защиты. Мы, кажется, надеемся, что это лишь плохой сон, и если мы не будем слишком раздражать Путина, он может решить, что уже достаточно. Это глупость. Как и Сталин до него, Путин уважает только военную силу. Мы должны продемонстрировать ее, пока не стало слишком поздно», - подытожил обозреватель The Telegraph.

