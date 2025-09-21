закрыть
21 сентября 2025, воскресенье, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Необычная Tatra 1941 года ушла с молотка за 300 тысяч евро

3
  • 21.09.2025, 10:44
  • 3,642
Необычная Tatra 1941 года ушла с молотка за 300 тысяч евро

Обтекаемый седан был одним из самых нестандартных и инновационных авто своего времени.

В Германии на аукционе продали редкую Tatra T87 1941 года. Обтекаемый заднемоторный седан с V8 является одним из самых нестандартных и инновационных авто своего времени.

За седан Tatra T87 отдали 302 500 евро. Об этом сообщается на сайте аукциона Bring a Trailer.

Марка Tatra известна, прежде всего, грузовиками, но выпускала и легковые авто, причем преимущественно представительского класса. Седан Tatra T87 производился с 1936 по 1950 год и всего собрали всего 3056 авто.

Модель T87 — одна из линейки аэродинамических Tatra, созданных конструктором Гансом Ледвинкой. Эти авто опередили свое время. Обтекаемый кузов авто с большим килем сзади имеет низкий коэффициент лобового сопротивления 0,244 — на уровне лучших современных моделей.

Двигатель Tatra T87 также необычен. Заднемоторное авто оснащено 3,0-литровым V8 с полусферическими камерами сгорания (как в знаменитом Hemi) и воздушным охлаждением. Он развивает 85 л. с. и позволяет седану разгоняться до 160 км/ч. Это был один из самых быстрых автомобилей своей эпохи.

Среди других особенностей Tatra 87 — независимая подвеска всех колес, сдвижная крыша и адаптивная центральная фара, которая поворачивается вместе с колесами. Шестиместный салон отделан кожей.

Конкретно эта Tatra T87 прошла полную реставрацию в 2024 году — авто разобрали и восстановили каждую его деталь. После этого седан проехал всего 589 км.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин