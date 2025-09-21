Под Новосибирском школа сложилась на глазах у детей 6 21.09.2025, 11:03

4,436

Здание было построено в 1937 году, еще до начала Второй мировой войны.

В России произошло ЧП, которое наглядно показывает цену приоритетов Кремля. В городе Татарске Новосибирской области средь бела дня обрушилось левое крыло школы №5. Об этом сообщает Dialog.UA.

Здание было построено в 1937 году, еще до начала Второй мировой войны. Несмотря на возраст, перед новым учебным годом власти признали школу пригодной для занятий. Однако конструкция не выдержала и буквально осыпалась на глазах у детей. В момент обрушения учащихся в пострадавшей части здания не оказалось. Всех 210 школьников с понедельника временно переведут в другое образовательное учреждение.

Военный аналитик Ян Матвеев прокомментировал случившееся: «Это школа в городе Татарске Новосибирской области. Нет, по ней не били беспилотники или ракеты. Там даже пожара не было. Она просто рухнула, и все. Вот что бывает, когда власть тратит все средства на разрушение соседней страны, вместо того, чтобы отстраивать свою собственную».

На фоне катастрофического состояния российской инфраструктуры расходы на войну выглядят особенно цинично. По данным главы МИД Украины Андрея Сибиги, один день военной агрессии обходится России примерно в миллиард долларов. Эти колоссальные суммы уходят не на школы и больницы, а на продолжение захватнической войны и убийства украинцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com