Украинские разведчики поразили три вертолета Ми-8 и дорогостоящую РЛС в Крыму

  • 21.09.2025, 12:11
  • 1,686
Украинские разведчики поразили три вертолета Ми-8 и дорогостоящую РЛС в Крыму

Опубликованы кадры успешной атаки.

Бойцы ГУР поразили три российских вертолета Ми-8 во временно оккупированном Крыму. Также атакована РЛС 55Ж6У «Небо-У».

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Как отмечается, авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР Минобороны «Примари».

В результате налета поражены три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также - дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У «Небо-У».

На кадрах показаны обломки одного из уничтоженных «Примарами» ГУР вертолета Ми-8.

Операции ГУР

Напомним, на днях стало известно, что бойцы ГУР поразили корабль Черноморского флота РФ под Новороссийском. Это корабль проекта многофункциональных судов MPSV07, который россияне ввели в эксплуатацию в 2015 году.

Также недавно украинские спецназовцы провели успешный рейд в Черном море. Было уничтожено вражеский катер типа БЛ-680, РЛС «Гарпун-Б» и комплекс РЭБ «Гроза».

Кроме того, в августе бойцы ГУР поразили малый ракетный корабль России «Буян-М» в Азовском море. Этот корабль является носителем крылатых ракет «Калибр».

