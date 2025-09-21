DW: Мировой рынок подержанной одежды сопоставим с годовыми продажами Apple 21.09.2025, 11:56

Неожиданные факты о секонд-хенде.

Секонд-хенд все чаще воспринимается как доступная и экологичная альтернатива быстрой моде. Однако бурный рост индустрии вызывает вопросы о том, насколько она действительно помогает природе, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

По данным аналитика Нила Сондерса, в 2024 году мировой рынок подержанной одежды оценивался в $227 млрд — столько же, сколько годовые продажи Apple. Основными драйверами стали молодые поколения, для которых покупка вещей «с историей» стала одновременно способом самовыражения и проявлением заботы об экологии.

Текстильная промышленность считается одной из самых «грязных» — на нее приходится до 10% выбросов парниковых газов и около 20% загрязнения воды, главным образом из-за процессов окрашивания тканей. При этом миллионы тонн новой одежды ежегодно оказываются на свалках или сжигаются, зачастую так и не попав в магазины.

Перепродажа обещает снизить эти масштабы. Согласно исследованиям, к 2040 году она способна уменьшить углеродный след брендов на 16%. Но эксперты предупреждают, что крупные компании используют ресейл-платформы для стимулирования дополнительных покупок. Так, некоторые бренды предлагают кредит за возврат вещей, но тратить его можно только на новые товары.

Исследования показывают, что только 60% покупок на секонд-хенд платформах действительно заменяют новые вещи. Специалисты призывают бренды устанавливать цели по сокращению выпуска новой одежды и быть прозрачнее в статистике производства.

Ученые из Утрехтского университета добавляют, что настоящая устойчивость зависит не только от покупки подержанного, но и от того, как долго человек носит вещь. Новый предмет, который прослужит десятилетия, может быть экологичнее, чем модная находка на один сезон.

