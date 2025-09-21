закрыть
Украинские защитники показали, как уничтожили российского «терминатора на гусеницах»

  • 21.09.2025, 14:14
Украинские защитники показали, как уничтожили российского «терминатора на гусеницах»

Это редкая и важная для наступления машина.

Украинские дронщики эффектно уничтожили вражеский наступательный путепрокладчик ИМР-3М. Это редкая и важная для наступления машина.

Об этом сообщает 412 полк Nemesis Сил беспилотных систем.

Как объяснили защитники, ИМР-3М - это инженерная машина разграждения. Она предназначена для расчистки пути другим моторизованным войскам в сложных условиях наступления.

Фактически это бульдозер, который прокладывает путь через минные поля, расчищает дороги от завалов и выполняет инженерные работы.

Сами россияне называют ИМР-3М «терминатором на гусеницах», потому что он оснащен защитой от последствий ядерного удара, имеет тяжелую броню, пулемет. Также машина может самостоятельно преодолевать минные поля.

Военные уточнили, что с 2022 года визуально было подтверждено уничтожение всего двух единиц ИМР-3М, последняя - более года назад.

