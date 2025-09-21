Беларусь столкнулась со сбоем в поставках цветов 21.09.2025, 14:55

Из-за закрытой польской границы.

После закрытия границы с Польшей Беларусь столкнулась со сбоем в поставках цветов, которые теперь идут в обход через Литву. Об этом российскому изданию РБК сообщили в маркетплейсе Flowwow.

«Сейчас грузы перенаправляются через Литву, но на границе образовались большие очереди, что удлиняет сроки доставки и повышает стоимость перевозки», — рассказали в компании.

Пока ситуация серьезно отразилась на белорусских продавцах, поскольку в стране скоро ожидается рост спроса на цветы из-за Дня учителя и Дня матери в октябре, утверждает РБК.

Польша с 12 сентября полностью и бессрочно закрывала границу с Беларусью, связывая это с проведением в нашей стране российско-белорусских учений «Запад-2025».

