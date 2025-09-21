закрыть
21 сентября 2025, воскресенье
Германия подняла истребители из-за российского Ил-20М

  21.09.2025
Германия подняла истребители из-за российского Ил-20М

Самолет был обнаружен над Балтийским морем.

НАТО поднял два истребителя Eurofighter из-за российского самолета над Балтийским морем, сообщает со ссылкой на ВВС Германии Handelsblatt.

Воздушное судно передвигалось в международном воздушном пространстве без плана полета и не выходило на связь, сразу идентифицировать его не удалось. С немецкой авиабазы Росток-Лаге взлетели два истребителя, определить самолет удалось визуально — им оказался российский Ил-20М.

