Германия подняла истребители из-за российского Ил-20М 1 21.09.2025, 17:00

Самолет был обнаружен над Балтийским морем.

НАТО поднял два истребителя Eurofighter из-за российского самолета над Балтийским морем, сообщает со ссылкой на ВВС Германии Handelsblatt.

Воздушное судно передвигалось в международном воздушном пространстве без плана полета и не выходило на связь, сразу идентифицировать его не удалось. С немецкой авиабазы Росток-Лаге взлетели два истребителя, определить самолет удалось визуально — им оказался российский Ил-20М.

