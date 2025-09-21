Neuralink готовит нейрочипы для перевода мыслей в текст 21.09.2025, 18:48

Испытания пройдут в США и будут направлены на помощь людям с нарушениями речи.

Компания Илона Маска Neuralink в октябре начнет клинические испытания технологии, позволяющей переводить мысли в текст с помощью мозговых имплантов. Об этом сообщает Bloomberg.

Испытания пройдут в США и будут направлены на помощь людям с нарушениями речи. В случае успеха устройство сможет обеспечить им возможность полноценного общения. Первое массовое внедрение имплантов Neuralink запланировано на 2030 год.

Устройство должно считывать речь напрямую из мозга человека. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже дало компании разрешение на проведение испытаний.

Ранее Neuralink представила планы по открытию в США пяти клиник, где пациенты смогут получить доступ к трем типам имплантов: для восстановления зрения, замедления нейродегенеративных заболеваний и управления компьютером силой мысли. К 2031 году компания рассчитывает ежегодно вживлять до 20 тысяч нейрочипов.

По данным СМИ, уже около десяти пациентов приняли участие в клинических испытаниях, им вживили импланты в рамках программы наблюдения за безопасностью и эффективностью технологии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com