Трамп и Маск впервые поговорили после ссоры 22.09.2025, 7:29

Фото: AP

Президент США сказал миллиардеру, что «скучал» по нему.

Президент США Дональд Трамп во время беседы с бизнесменом Илоном Маском на церемонии прощания с убитым консервативным активистом и сторонником главы Белого дома Чарли Кирком сказал миллиардеру, что «скучал» по нему. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на специалиста по чтению по губам Николу Хиклинг.

По ее словам, Трамп спросил: «Как дела?», когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем предприниматель, по-видимому, пожал плечами, когда глава Белого дома сказал: «Итак, Илон, я слышал, ты хотел пообщаться».

Когда к разговору присоединился глава UFC Дана Уайт, американский лидер предложил «найти способ наладить ситуацию». Бизнесмен кивнул. После этого Трамп взял его за руку и произнес: «Я скучал по тебе».

Белый дом опубликовал в X черно-белую фотографию, на которой Трамп и Маск беседуют, и подписал ее: «Для Чарли». Бизнесмен репостнул снимок.

Трамп и Маск сели рядом в президентской ложе на стадионе State Farm, где проходила траурная церемония, и поговорили впервые после ссоры.

По данным CNN, Кирк был «своего рода посредником» между предпринимателем и республиканцем после их публичной перепалки. Он поддерживал связь с Маском, тот прислушивался к Кирку.

