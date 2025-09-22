Китайский авиаперевозчик запускает самый длинный в мире маршрут
Полное путешествие в одну сторону займет до 29 часов.
China Eastern Airlines начала продажу билетов на новый рейс из Шанхая в Буэнос-Айрес, который станет самым продолжительным прямым маршрутом в мире. Полное путешествие в одну сторону займет до 29 часов.
Перелеты по маршруту Шанхай—Буэнос-Айрес будут выполняться два раза в неделю на самолетах Boeing 777-300ER, начиная с 4 декабря. Общая протяженность отрезка составит около 20,1 тыс. км, что примерно равно половине окружности Земли. Прямой рейс включает двухчасовую остановку в Окленде (Новая Зеландия), где пассажиры могут покинуть борт. Как сообщает The Independent, путь в Аргентину займет 25,5 часа, а обратный — 29 часов.
Авиакомпания заявляет, что выбор южного маршрута возле Антарктиды позволит сократить общее время пути на четыре часа. Этот рейс также станет первым в мире коммерческим сообщением между городами-антиподами.
В настоящее время самый длинный беспосадочный перелет осуществляет Singapore Airlines между Сингапуром и Нью-Йорком — он занимает около 18 часов 30 минут. China Eastern не претендует на беспосадочный статус, но утверждает, что ее маршрут является самым продолжительным по общему времени.