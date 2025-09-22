Китайский авиаперевозчик запускает самый длинный в мире маршрут 22.09.2025, 8:40

1,104

Полное путешествие в одну сторону займет до 29 часов.

China Eastern Airlines начала продажу билетов на новый рейс из Шанхая в Буэнос-Айрес, который станет самым продолжительным прямым маршрутом в мире. Полное путешествие в одну сторону займет до 29 часов.

Перелеты по маршруту Шанхай—Буэнос-Айрес будут выполняться два раза в неделю на самолетах Boeing 777-300ER, начиная с 4 декабря. Общая протяженность отрезка составит около 20,1 тыс. км, что примерно равно половине окружности Земли. Прямой рейс включает двухчасовую остановку в Окленде (Новая Зеландия), где пассажиры могут покинуть борт. Как сообщает The Independent, путь в Аргентину займет 25,5 часа, а обратный — 29 часов.

Авиакомпания заявляет, что выбор южного маршрута возле Антарктиды позволит сократить общее время пути на четыре часа. Этот рейс также станет первым в мире коммерческим сообщением между городами-антиподами.

В настоящее время самый длинный беспосадочный перелет осуществляет Singapore Airlines между Сингапуром и Нью-Йорком — он занимает около 18 часов 30 минут. China Eastern не претендует на беспосадочный статус, но утверждает, что ее маршрут является самым продолжительным по общему времени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com