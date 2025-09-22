В Беларуси проезд в общественном транспорте сегодня будет бесплатным
В стране проходит экологическая акция «День без автомобиля».
Экологическая акция «День без автомобиля» пройдет сегодня в Беларуси, сообщает БелТА.
Акция завершает Неделю мобильности. Во всех областных и 33 районных центрах страны водителям, которые оставили автомобиль дома, будет бесплатный проезд в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.
Основной площадкой празднования с 15:00 до 19:00 станет Дворец спорта, где пройдет большое количество мероприятий, в том числе концертно-развлекательная программа. Можно будет научиться управлять электросамокатом, ездить на моноколесе, купить разного рода экотовары и продукты.
Также можно будет застраховать свое транспортное средство персональной мобильности.
Кроме того, там будет продемонстрирована работа проектов «Зеленые школы», «Зеленые классы белорусской столицы», пройдут викторины, квесты и развлечения на любой вкус и возраст.