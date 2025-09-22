Россияне начали массово оформлять страховки от ударов беспилотников 1 22.09.2025, 9:59

Падения дронов и их обломков на жилые дома россиян участились.

Россияне резко увеличили спрос на страхование жилья от ударов беспилотников. Рост числа соответствующих заявок с начала года фиксируют в «Согазе», «РЕСО-Гарантии», «Росгосстрахе», «Ренессанс Страховании», «Совкомбанк Страховании» и «Зетта Страховании», пишет «Коммерсант». По словам вице-президента «РЕСО-Гарантии» Игоря Иванова, на данный момент каждый четвертый полис страхования имущества физлиц заключается с учетом риска прилета дронов. В «Сокомбанк Страховании» отметили, что вопрос о компенсации в случае удара беспилотника поднимается каждым третьим клиентом.

Рост интереса к страховкам — это отражение объективной реальности: падения дронов и их обломков на жилые дома перестали быть редкостью, говорит директор по корпоративному страхованию «Зетта Страхования» Андрей Тверской. По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, на сегодняшний день число запросов от клиентов на такие страховки может исчисляться сотнями тысяч в приграничных регионах и десятками тысяч — в более отдаленных. Объем рынка страхования от прилета беспилотников в 2025 году вырос в несколько раз и составляет от 25 до 40 млрд руб., отметил Бархота. При этом, согласно данным Центробанка, объем имущественного страхования физлиц по итогам первого полугодия достиг 57,9 млрд руб.

Покрытие убытков, причиненных имуществу в результате падения дронов и их обломков уже включено в большинство программ страхования жилой недвижимости, но в случае признания падения беспилотника террористическим актом стандартное покрытие не действует, говорит директор департамента страхования имущества физлиц «АльфаСтрахования» Денис Титов. По словам Романа Волкоморова из бюро адвокатов «Де-юре», в этом случае потребуется страховка от терроризма или диверсии.

Современная практика еще не выработала безусловных критериев, когда падение беспилотника следует считать террористическим актом, поэтому всегда сохраняется неопределенность, будет страховая выплата или нет, подтверждает руководитель страховой практики МЭФ Legal Иван Рыбаков. В такой ситуации необходимо внимательно изучать документы и вносить корректировки, учитывая все возможные риски еще до подписания, отметил юрист.

