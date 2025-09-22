В Крыму поражен редчайший комплекс росcийских оккупантов Александр Коваленко

22.09.2025, 13:39

Александр Коваленко

Это важнейший элемент дальнего ПВО.

ГУР МО Украины в ходе очередного налета на объекты российских оккупационных войск на территории временно оккупированного полуострова Крым нанесли удар по 3 российским вертолетам Ми-8 и РЛС 55Ж6У Небо-У.

Это уже стало будничной системной рутиной — уничтожение вражеских объектов в Крыму, что уже давно превратило для оккупантов полуостров в такую себе Чернобаевку.

Но, тут интересно относительно редчайшей для россиян РЛС 55Ж6У Небо-У, изюминка которой даже не в ее стоимости — более $100 млн, а несколько в ином…

На сегодняшний день верифицировано уничтожение двух РЛС 55Ж6У Небо-У и трех РЛС 1Л119 Небо-СВУ.

Для российских оккупационных войск — это очень важный элемент дальнего ПВО, пришедшая на замену РЛС П-70 и стоящая на дежурстве радиотехнических полков, что позволяет фиксировать и сопровождать цели на высотах более 10 км, в том числе, и в воздушном пространстве Украины. Небо-У — это самая современная система нестратегической ПРО на вооружении у России, и их —считанные единицы. В прямом смысле слова.

Уничтожение, либо повреждение и, как следствие, — выход из строя одной из такой станций, создает огромную слепую зону для российских радиотехнических войск. В свою очередь, компенсация потери или даже ремонт — это очень длительный и трудозатратный процесс, как и само производство одной единицы такой системы.

Александр Коваленко, Telegram

