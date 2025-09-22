ЕС готовится к запуску цифрового евро 22.09.2025, 14:18

Когда он появится и как изменит банковскую систему?

Проект цифрового евро обретает конкретные черты: министры финансов ЕС согласовали правила его запуска. Новый инструмент должен усилить суверенитет Европы и стать конкурентом глобальным платежным системам.

Европа готовится к созданию собственной электронной валюты, которая станет управляться Европейским центральным банком и сможет конкурировать с глобальными платежными системами Visa и Mastercard, сообщает Reuters.

По информации агентства, министры финансов договорились об алгоритме запуска цифрового евро и правилах его функционирования. Они получат право голоса при принятии решения о выпуске валюты и установлении лимитов на хранение средств в электронных кошельках. Такой механизм должен снизить риски массового вывода депозитов из банков — именно этот вопрос остается ключевым для сторонников и противников инициативы.

Председатель совещаний министров финансов Пасхаль Донохью отметил, что до окончательного решения ЕЦБ тема будет ещё обсуждаться в Совете министров.

Законопроект о цифровом евро был внесён Еврокомиссией еще в 2023 году, но пока не получил одобрения Европарламента и Совета ЕС. По прогнозам, правовая база может быть подготовлена к середине 2026 года, а сам запуск новой валюты займет еще до трех лет. То есть к 2029 году проект должен быть реализован.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что цифровой евро станет не только удобным платежным инструментом, но и «политическим заявлением о суверенитете Европы».

Инициатива также рассматривается как ответ на активное продвижение долларовых стейблкоинов и усилия администрации президента США Дональда Трампа по укреплению влияния американских платёжных систем. Однако в ЕС до сих пор нет единодушной поддержки проекта: парламентарии и представители банков предупреждают о риске оттока депозитов, высоких расходах и угрозах для конфиденциальности пользователей.

