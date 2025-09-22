Туск: Польша будет сбивать объекты, которые нарушат воздушное пространство 22.09.2025, 14:46

Дональд Туск

Фото: EPA

Варшава намерена реагировать решительно на провокации.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в понедельник, 22 сентября, что его страна будет решительно защищать свое воздушное пространство, если летающие объекты нарушат его.

Его слова цитирует RMF24.

На фоне усиления нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО, Туск заявил, что Польша «без сомнения примет решение сбивать летающие объекты, если они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей».

«Здесь нет места для дискуссий», – заявил глава правительства страны.

Туск подчеркнул, что Польша всегда будет реагировать решительно, но в «не совсем четких» ситуациях, когда инциденты происходят за пределами польских территориальных вод, решения будут требовать особой осторожности.

«Когда мы имеем дело с ситуациями, которые не являются вполне понятными, такими как недавний полет российских истребителей над платформой Petrobaltic, но без нарушения, поскольку это не наши территориальные воды, мы должны хорошо подумать, прежде чем принимать решение о действиях, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта», – отметил он.

В то же время премьер-министр страны подчеркнул: Польша действует в постоянной консультации со своими союзниками и готова к «любому решению, направленному на уничтожение всех объектов, которые могут нам угрожать».

«Но я должен быть на 100% уверен, что наши союзники будут относиться к этому так же, как и мы, что если конфликт перейдет в очень острую фазу, мы не будем в этом одиноки», – подчеркнул Туск.

