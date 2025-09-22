закрыть
Альянс Безоса вложит $7,5 миллиардов в зеленую энергетику развивающихся стран

  • 22.09.2025, 14:52
Организация работает в более чем 30 странах.

Глобальный энергетический альянс для людей и планеты (GEAPP), созданный в 2021 году при поддержке фондов IKEA, Рокфеллера и Bezos Earth Fund, планирует инвестировать около $7,5 млрд в течение следующего пятилетнего периода, сообщили представители Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Организация работает в более чем 30 странах, помогая развивать электросети, внедрять системы хранения энергии и создавать «зеленые» рабочие места. Модель альянса основана на привлечении льготного или бесплатного финансирования от фондов и правительств для снижения рисков и стимулирования инвестиций частных банков и компаний. Однако задача осложнилась на фоне сокращения международной помощи. В 2024 году объем официальной помощи снизился на 7,1%, прежде всего из-за падения финансирования со стороны США.

Генеральный директор альянса Вучонг Ум отметил, что сжатие бюджетов требует новых подходов. Альянс готовит новую инициативу для внедрения зеленой энергетики в сельское хозяйство и здравоохранение.

Согласно Международному энергетическому агентству, для достижения климатических целей инвестиции в чистую энергетику в развивающихся странах (кроме Китая) должны вырасти в шесть раз — до $1,6 трлн к 2030-м годам.

В Индии альянс реализует первую масштабную автономную батарейную установку и цифровое картирование 6,5 млн объектов энергосети, что позволит экономить более $50 млн ежегодно. Подобные проекты планируется масштабировать в Азии, Африке и Латинской Америке.

