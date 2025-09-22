Египетский миллиардер сообщил о намерении инвестировать в США до $50 млрд 1 22.09.2025, 15:03

Нассеф Савирис

Фото: ABC.az

Нассеф Савирис – самый богатый человек Египта.

Самый богатый человек Египта миллиардер Нассеф Савирис — владелец футбольного клуба «Астон Вилла» и химической компании OCI Global — намерен инвестировать до $50 млрд в инфраструктурные проекты США, передает Financial Times.

Его химическая компания OCI Global, продавшая активы на $11,6 млрд, объединится с семейной строительной компанией Orascom Construction. Акции новой компании будут котироваться в Абу-Даби, куда переехал и сам Савирис после изменения налогового законодательства в Великобритании.

Объединенная компания сосредоточится на инфраструктурных проектах в США, в частности на строительстве центров обработки данных, используя экспертизу Orascom и более $1 млрд денежных средств OCI.

Миллиардер сообщил изданию, что его компания планирует в течение следующего десятилетия инвестировать в инфраструктуру США, используя как собственный капитал, так и средства партнеров.

«Мы видим наибольшие возможности именно в этом секторе», — отметил он. По словам Савириса, Orascom обладает ключевым преимуществом — строительной экспертизой, как у лидеров рынка Vinci и Ferrovial. Orascom уже работает в сфере инфраструктуры США через свою дочернюю компанию Weitz, которую она приобрела в 2012 году.

Савирис, состояние которого Forbes оценивает почти в $9 млрд, является младшим сыном покойного Онси Савириса, который основал строительную компанию в 1950-х годах и превратил ее в крупную транснациональную корпорацию, которая сейчас называется Orascom. В 2007 году Савирис продал цементный бизнес Orascom французской группе Lafarge более чем за €10 млрд.

