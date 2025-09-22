закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 16:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Египетский миллиардер сообщил о намерении инвестировать в США до $50 млрд

1
  • 22.09.2025, 15:03
  • 1,622
Египетский миллиардер сообщил о намерении инвестировать в США до $50 млрд
Нассеф Савирис
Фото: ABC.az

Нассеф Савирис – самый богатый человек Египта.

Самый богатый человек Египта миллиардер Нассеф Савирис — владелец футбольного клуба «Астон Вилла» и химической компании OCI Global — намерен инвестировать до $50 млрд в инфраструктурные проекты США, передает Financial Times.

Его химическая компания OCI Global, продавшая активы на $11,6 млрд, объединится с семейной строительной компанией Orascom Construction. Акции новой компании будут котироваться в Абу-Даби, куда переехал и сам Савирис после изменения налогового законодательства в Великобритании.

Объединенная компания сосредоточится на инфраструктурных проектах в США, в частности на строительстве центров обработки данных, используя экспертизу Orascom и более $1 млрд денежных средств OCI.

Миллиардер сообщил изданию, что его компания планирует в течение следующего десятилетия инвестировать в инфраструктуру США, используя как собственный капитал, так и средства партнеров.

«Мы видим наибольшие возможности именно в этом секторе», — отметил он. По словам Савириса, Orascom обладает ключевым преимуществом — строительной экспертизой, как у лидеров рынка Vinci и Ferrovial. Orascom уже работает в сфере инфраструктуры США через свою дочернюю компанию Weitz, которую она приобрела в 2012 году.

Савирис, состояние которого Forbes оценивает почти в $9 млрд, является младшим сыном покойного Онси Савириса, который основал строительную компанию в 1950-х годах и превратил ее в крупную транснациональную корпорацию, которая сейчас называется Orascom. В 2007 году Савирис продал цементный бизнес Orascom французской группе Lafarge более чем за €10 млрд.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин