22 сентября 2025, понедельник, 16:07
Ким Чен Ын согласился возобновить диалог с США

  • 22.09.2025, 15:30
Ким Чен Ын согласился возобновить диалог с США

Если Белый дом снимет требование об отказе от ядерного оружия.

В преддверие октябрьского визита Дональда Трампа в Южную Корею в местных СМИ рассуждают о том, не попытается ли президент США встретиться с лидером Кореи Северной, как это произошло в 2019 году. Сам Трамп заявил в августе, что хотел бы в этом году встретиться с Кимом Чен Ыном, с которым, по его словам, у него «очень хорошие отношения». Но сам Ким в сближении с США не находит интереса – особенно после того, как три недели назад он прогуливался на пекинском параде с лидерами поддерживающих его режимов.

Переговоры с США возможны, только если Вашингтон «откажется от своей бредовой одержимости денуклеаризацией», цитирует Financial Times Центральное агентство новостей Кореи, которое освещало выступление Кима перед Верховным народным собранием КНДР. В этом случае «нет причин» не проводить переговоры, заявил северокорейский лидер, отметив, что у него остались «приятные воспоминания» о Трампе.

Во время первого президентского срока Трампа они встречались три раза, но никаких результатов переговоры не принесли. С тех пор Ким ужесточил свою позицию, отказавшись от идеи объединения двух Корей, которую, пусть и теоретически, его отец и дед поддерживали около 70 лет. «Мы не сядем за стол переговоров с Южной Кореей и ничего не будем делать вместе», – подтвердил он в воскресенье. Ким также продолжил развивать свою программу вооружений, в том числе ядерных, и в этом ему в последние годы стал помогать Владимир Путин, которому он послал около 14 000 солдат для войны против Украины. «Мы никогда не сложим наше ядерное оружие, – заявил Ким. – Мир хорошо знает, что делают США после того, как заставляют других отказаться от своей ядерной программы и разоружиться».

США будет нелегко признать Северную Корею ядерной державой, говорит Ким Чжэ Чун, профессор Университета Соган в Сеуле и бывший советник южнокорейского правительства. Пхеньян сейчас находится в гораздо меньшей изоляции, чем во время первого срока Трампа, добавил он:

Похоже, что сейчас у Кима есть преимущество, потому что на его стороне Китай и Россия. Ким не чувствует необходимости встречаться с Трампом только для фотосессии.

