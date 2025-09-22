Сырский: ВСУ продолжают контрнаступательные действия
- 22.09.2025, 15:57
Есть успехи на Добропольском направлении.
Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия на Добропольском направлении и продвигаются вперед. Об этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил в социальной сети Facebook.
«За прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км², проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области», - подчеркнул Сырский.
В частности, штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км.
«В ходе ведения боевых действий уничтожено 43 оккупантов, общие потери противника - 65 человек», - отметил Сырский.
Также уничтожено 11 единиц военной техники (артиллерийских систем - 4; БпЛА - 6, мотоциклов - 1).
«Всего за время операции, по состоянию на 00:00 22 сентября 2025 года, освобождено 164,5 км², 180,8 км² - зачищено от ДРГ противника», - подчеркнул он.
Главнокомандующий ВСУ уточнил, что восстановлен контроль над семью населенными пунктами, зачищено от ДРГ противника - девять.